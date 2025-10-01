Юрист "Химок" - о задолженностях: мне сказали, что Садыгов помнит, но у него сложный период

"Генеральный директор Брехов обещал выплатить, но ссылался на господина Садыгова, якобы у него есть списки. Брехов на связи, говорит, что Туфан помнит, но у него сложный период, а когда станет легче, заплатит", - цитирует Зинченко "Чемпионат".
Ранее депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев заявил, что дело подмосковных "Химок" по задолженностям направлено в Генпрокуратуру.
По итогам прошлого сезона подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, а позже клуб объявил о приостановке своей деятельности. Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб банкротом. Сообщалось, что инвестор "Химок" Туфан Садыгов приобрел контрольный пакет акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор".
Александр Зинченко, специалист по работе с болельщиками и юрист "Химок", высказался о задолженностях подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"