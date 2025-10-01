Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Юрист "Химок" - о задолженностях: мне сказали, что Садыгов помнит, но у него сложный период

Александр Зинченко, специалист по работе с болельщиками и юрист "Химок", высказался о задолженностях подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"
"Генеральный директор Брехов обещал выплатить, но ссылался на господина Садыгова, якобы у него есть списки. Брехов на связи, говорит, что Туфан помнит, но у него сложный период, а когда станет легче, заплатит", - цитирует Зинченко "Чемпионат".

Ранее депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев заявил, что дело подмосковных "Химок" по задолженностям направлено в Генпрокуратуру.

По итогам прошлого сезона подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, а позже клуб объявил о приостановке своей деятельности. Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб банкротом. Сообщалось, что инвестор "Химок" Туфан Садыгов приобрел контрольный пакет акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор".

