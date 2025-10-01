"По аналогии с "Тамбовом" может идти речь о 10 и более годах вплоть до пожизненного отстранения. Если будет установлена причастность Садыгова к "Химкам", он тоже будет привлечен. Для установления будут вызывать в том числе сотрудники клуба. Если будет его причастность установлена, то дело будет также рассматриваться КДК и после передаваться в ФИФА, чтобы распространить его на весь мир", - приводит слова Митрофанова "Чемпионат".
Напомним, 18 июня 2025 года футбольный клуб "Химки" объявил о приостановке деятельности. 31 июля 2025 года бывшими сотрудниками было написано коллективное письмо из-за невыплаченных клубом зарплат - в сентябре Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом.
Из-за финансовых проблем команда не получила лицензию для участия в РПЛ и Первой лиге. В сезоне 24/25 "Химки" заняли 12 место в таблице РПЛ, набрав 29 очков. Ранее сообщалось, что Туфан Садыгов приобрел контрольный пакет акций турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор".
Стало известно, на какой срок может быть отстранен от футбола экс-владелец "Химок" Садыгов
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о дисциплинарном деле в отношении бывшего владельца футбольного клуба "Химки" Туфана Садыгова.
Фото: Global Look Press