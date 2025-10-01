Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Вуячич: Кузяев может стать лидером "Рубина"

Защитник казанского "Рубина" Игор Вуячич отметил потенциал новичка команды Далера Кузяева.
Фото: ФК "Рубин"
"Кузяеву ещё нужно тренироваться, чтобы быть в форме на 100%. В матче с "Локомотивом" Далер показал качество, хорошую работу с мячом. Он поможет нам в этом сезоне. Кузяев может стать лидером "Рубина", — сказал Игор Вуячич в интервью Metaratings.

32-летний Далер Кузяев подписал контракт с казанским клубом до 30 июня 2026 года. В дебютной игре за "Рубин" он вышел на замену после перерыва и не смог отличиться результативными действиями. В прошлом сезоне полузащитник выступал за французский "Гавр", сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

После десяти туров "Рубин" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Следующий матч команда проведет дома против "Крыльев Советов" 4 октября.

