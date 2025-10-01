Вуячич: Кузяев может стать лидером "Рубина"

"Кузяеву ещё нужно тренироваться, чтобы быть в форме на 100%. В матче с "Локомотивом" Далер показал качество, хорошую работу с мячом. Он поможет нам в этом сезоне. Кузяев может стать лидером "Рубина", — сказал Игор Вуячич в интервью Metaratings.
32-летний Далер Кузяев подписал контракт с казанским клубом до 30 июня 2026 года. В дебютной игре за "Рубин" он вышел на замену после перерыва и не смог отличиться результативными действиями. В прошлом сезоне полузащитник выступал за французский "Гавр", сыграл 13 матчей и забил 1 гол.
После десяти туров "Рубин" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Следующий матч команда проведет дома против "Крыльев Советов" 4 октября.
Фото: ФК "Рубин"