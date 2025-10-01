Легионер "Спартака" оценил работу Черчесова в "Ахмате"

"Станислав Саламович — отличный тренер. Рад его успехам в "Ахмате". Но не скажу, что пристально слежу за карьерой других тренеров. Меня интересует только один тренер — Станкович. "Спартак" — великая команда, лучшая России. Мы должны думать только о себе», — сказал Маркиньос в интервью Sport24.
Станислав Черчесов был назначен главным тренером "Ахмата" 6 августа 2025 года, соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. Под его руководством грозненский клуб провёл 11 матчей, в 5 из которых одержал победу. На данный момент "Ахмат" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ.
Маркиньос ранее играл в "Ференцвароше" и выступал под руководством Станислава Черчесова в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. Всего за венгерский клуб полузащитник провел 97 матчей.
Полузащитник московского "Спартака" Маркиньос поделился мнением о работе Станислава Черчесова в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"