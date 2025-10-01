Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Легионер "Спартака" оценил работу Черчесова в "Ахмате"

Полузащитник московского "Спартака" Маркиньос поделился мнением о работе Станислава Черчесова в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"Станислав Саламович — отличный тренер. Рад его успехам в "Ахмате". Но не скажу, что пристально слежу за карьерой других тренеров. Меня интересует только один тренер — Станкович. "Спартак" — великая команда, лучшая России. Мы должны думать только о себе», — сказал Маркиньос в интервью Sport24.

Станислав Черчесов был назначен главным тренером "Ахмата" 6 августа 2025 года, соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. Под его руководством грозненский клуб провёл 11 матчей, в 5 из которых одержал победу. На данный момент "Ахмат" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ.

Маркиньос ранее играл в "Ференцвароше" и выступал под руководством Станислава Черчесова в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. Всего за венгерский клуб полузащитник провел 97 матчей.

