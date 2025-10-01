"Формат Кубка можно и нужно апгрейдить, он должен развиваться. Я свое личное мнение высказывал, что с первого дня не считаю этот формат до конца спортивным, в нем есть минусы, связанные с тем, что Кубок - соревнование, которое приводит сильные клубы в регионы, где бы они никогда не оказались. Нам удалось заместить эту ситуацию компенсационными мерами", - цитирует Митрофанова ТАСС.
На данный момент клубы Российской Премьер-Лиги делятся в Кубке России на четыре группы и проводят по шесть матчей на групповом этапе. Две лучшие команды из каждого квартета выходят в плей-офф Пути РПЛ, клубы, занявшие третье место, падают в нижнюю сетку Пути регионов. Команды, занявшие последнее место в группе, вылетают из турнира.
Клубы Пути регионов начинают с 1/256 финала - команды из Первой Лиги начинают матчи лишь с 4 раунда. Команды играют на вылет, а доходя до 6 раунда попадают в плей-офф нижней сетки. На данный момент действующим обладателем Кубка страны является ЦСКА.
"В нем есть минусы". В РФС высказались о текущем формате Кубка России
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о текущем формате Кубка России.
Фото: РФС