"Недопустимо выходить с таким настроем". Тренер "Спартака" раскритиковал команду за игру с "Пари НН"

Тренер "Спартака" Ненад Сакич выразил недовольство уровнем мотивации своих игроков в матче Кубка России против "Пари НН" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Единственное, что было хорошим по игре, — победа и проход в следующий раунд. Всё остальное было плохо. Недопустимо выходить с таким настроем, не борясь за каждый мяч. Так никого не обыграешь. При всем уважении, "Пари НН" показал на поле, что может за счет желания и воли к победе.

Сегодня, 1 октября, состоялся матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между нижегородским "Пари НН" и московским "Спартаком". Игра проходила на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде и завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. Победный гол красно-белые, играющие в большинстве, забили на третьей минуте компенсированного к матчу времени.

Таким образом "Спартак" набрал 10 очков и гарантировал выход в стадию плей-офф турнира.

Источник: "Матч ТВ"

