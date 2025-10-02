Главный тренер "Акрона" раскритиковал игровой календарь: на географию страны нужно обращать внимание

"При составлении игрового календаря на географию страны тоже нужно обращать внимание. Нам лететь сюда более трех с половиной часов, через два дня на третий матч. От такого календаря нам приходится менять подготовку, давать играть игрокам меньше", — приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
Матч пятого тура группового этапа Кубка России состоялся в Калиниграде в среду, 1 октября. "Акрон" потерпел поражение от "Балтики" со счетом 0:3. После этой встречи команда Заурбека Тедеева идет четвертой в турнирной таблице группы D. В активе тольяттинцев пять очков. Калининградская команда с аналогичным количеством очков занимает третье место.
В субботу, 4 октября "Акрон" примет "Зенит" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался об игровом календаре матчей после поражения от "Балтики".
Фото: ФК "Акрон"