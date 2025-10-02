Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Главный тренер "Акрона" раскритиковал игровой календарь: на географию страны нужно обращать внимание

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался об игровом календаре матчей после поражения от "Балтики".
Фото: ФК "Акрон"
"При составлении игрового календаря на географию страны тоже нужно обращать внимание. Нам лететь сюда более трех с половиной часов, через два дня на третий матч. От такого календаря нам приходится менять подготовку, давать играть игрокам меньше", — приводит слова Тедеева "Матч ТВ".

Матч пятого тура группового этапа Кубка России состоялся в Калиниграде в среду, 1 октября. "Акрон" потерпел поражение от "Балтики" со счетом 0:3. После этой встречи команда Заурбека Тедеева идет четвертой в турнирной таблице группы D. В активе тольяттинцев пять очков. Калининградская команда с аналогичным количеством очков занимает третье место.

В субботу, 4 октября "Акрон" примет "Зенит" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало – в 13:00 по московскому времени.

