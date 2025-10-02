Мажич ответил, есть ли у него конфликт со Станковичем

"Нет никакого конфликта. У меня к Станковичу большое уважение. Это был классный игрок с большой карьерой. Сегодня он главный тренер одного из самых больших российских клубов — как по титулам, так и по количеству болельщиков", – приводит слова Мажича "Спорт-Экспресс".
Напомним, осенью 2024 года Станкович, отвечая на вопрос журналиста, намекнул на предвзятое отношение со стороны Мажича. За сезон-2024/25 главный тренер красно-белых получил предупреждение от судей шесть раз. За это же время его помощники заработали в общей сложности десять желтых и две красных карточки.
Ранее сообщалось, что Деян Станкович дисквалифицирован от матчей под эгидой РФС на месяц с 19 сентября за оскорбления арбитра в матче РПЛ с "Динамо".
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич ответил на вопрос о возможном конфликте с главным тренером "Спартака" Деяном Станковичем.
Фото: РФС