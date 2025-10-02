Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Спортдиректор "Локомотива": предложение клуба не устроило сторону Баринова

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о переговорах по продлению контракта с полузащитником команды Дмитрием Бариновым.
Фото: РПЛ
"Контракт с Бариновым? На следующей неделе второй раунд. Итоги первого раунда? Пока никаких. Предложение клуба не устроило сторону Дмитрия Баринова", – приводит слова Ульянова "РБ Спорт".

Напомним, действующее трудовое соглашение капитана "Локомотива" с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Дмитрий Баринов играет в основном составе железнодорожников с июля 2016 года. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 10 встречах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. За все время в московском клубе 29-летний футболист выступил в 264 матчах, в которых записал на свой счет 35 результативных действий. Кроме того, в карьере Баринова 22 игры за сборную России.

