Спортдиректор "Локомотива": предложение клуба не устроило сторону Баринова

"Контракт с Бариновым? На следующей неделе второй раунд. Итоги первого раунда? Пока никаких. Предложение клуба не устроило сторону Дмитрия Баринова", – приводит слова Ульянова "РБ Спорт".
Напомним, действующее трудовое соглашение капитана "Локомотива" с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Дмитрий Баринов играет в основном составе железнодорожников с июля 2016 года. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 10 встречах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. За все время в московском клубе 29-летний футболист выступил в 264 матчах, в которых записал на свой счет 35 результативных действий. Кроме того, в карьере Баринова 22 игры за сборную России.
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о переговорах по продлению контракта с полузащитником команды Дмитрием Бариновым.
Фото: РПЛ