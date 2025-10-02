Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

РФС обратился в КДК с новыми вводными по делу Писарского

Генеральный директор Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что организация обратилась в Контрольно-дисциплинарный комитет по делу дисквалифицированного нападающего Владимира Писарского.
Фото: ФК "Сочи"
"Мы обратились в КДК, они получили материалы. Может ли его дисквалификация увеличиться, пусть уже решают специалисты", — приводит слова Митрофанова "Чемпионат".

Напомним, 3 июля 2025 года комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Комитет установил, что футболист, выступающий в аренде за "Сочи" в сезоне-2024/25, организовывал ставки на матч своей команды. Срок отстранения нападающего должен истечь в июле 2026 года.

Права на Писарского принадлежали "Крыльям Советов". 16 июля самарский клуб расторг трудовое соглашение с нападающим.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится