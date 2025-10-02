"Мы обратились в КДК, они получили материалы. Может ли его дисквалификация увеличиться, пусть уже решают специалисты", — приводит слова Митрофанова "Чемпионат".
Напомним, 3 июля 2025 года комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Комитет установил, что футболист, выступающий в аренде за "Сочи" в сезоне-2024/25, организовывал ставки на матч своей команды. Срок отстранения нападающего должен истечь в июле 2026 года.
Права на Писарского принадлежали "Крыльям Советов". 16 июля самарский клуб расторг трудовое соглашение с нападающим.
РФС обратился в КДК с новыми вводными по делу Писарского
Генеральный директор Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что организация обратилась в Контрольно-дисциплинарный комитет по делу дисквалифицированного нападающего Владимира Писарского.
Фото: ФК "Сочи"