Агент Мозеса: зимой готовы уйти в аренду

"Будущее Мозеса? Сейчас главное, чтобы он восстановился после травмы. Но если зимой будет подходящий вариант, то мы готовы уйти в аренду", – сказал агент.
Мозес Кобнан выступает за "Краснодар" с января 2023 года.
Нападающий провел за южан во всех турнирах 67 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 голевых передач. В текущем сезоне на счету Мозеса 4 матча, в которых он отметился 1 голом.
Футбольный агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы нападающего "Краснодара" Мозеса Кобнана, в беседе с Rusfootball.info высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"