Полузащитник "Спартака" после победы над "Пари НН": мы показали не самую лучшую игру

"В первую очередь нам важно было выиграть. Это важный матч, да, возможно, мы показали не самую лучшую игру. Но самое главное, что победили", – приводит слова Жедсона "Матч ТВ".
Встреча пятого тура группового этапа Кубка России состоялась в среду, 1 октября. "Спартак" одержал победу над "Пари НН" со счетом 2:1. В составе красно-белых голами отметились Ливай Гарсия и Жедсон Фернандеш.
После этой встречи московская команда занимает второе место в турнирной таблице группы С, записав в свой актив 10 очков. Тем самым подопечные Деяна Станковича обеспечили себе выход в плей?офф турнира. В следующем туре Кубка России "Спартак" встретится с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"