"От генерального директора и председателя совета директоров я знаю, что все должно завершиться хорошо. И он сам хочет продолжить карьеру в "Локомотиве". Он профессионал, и мы надеемся, что эта эпопея скоро завершится", — приводит слова Галактионова ТАСС.
Действующее трудовое соглашение Баринова с "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года. 29-летний полузащитник выступает за железнодорожников с 2016 года. За все время в составе московской команды на его счету 264 матча и 35 результативных действий. В сезоне-2025/25 капитан железнодорожников принял участие в 15 встречах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
На данный момент "Локомотив" идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.
Галактионов – о будущем Баринова: он сам хочет продолжить карьеру в "Локомотиве"
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о продлении контракта с полузащитником и капитаном команды Дмитрием Бариновым.
Фото: РПЛ