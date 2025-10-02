Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Галактионов – о будущем Баринова: он сам хочет продолжить карьеру в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о продлении контракта с полузащитником и капитаном команды Дмитрием Бариновым.
Фото: РПЛ
"От генерального директора и председателя совета директоров я знаю, что все должно завершиться хорошо. И он сам хочет продолжить карьеру в "Локомотиве". Он профессионал, и мы надеемся, что эта эпопея скоро завершится", — приводит слова Галактионова ТАСС.

Действующее трудовое соглашение Баринова с "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года. 29-летний полузащитник выступает за железнодорожников с 2016 года. За все время в составе московской команды на его счету 264 матча и 35 результативных действий. В сезоне-2025/25 капитан железнодорожников принял участие в 15 встречах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

На данный момент "Локомотив" идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.

