Генсек РФС – о возвращении на международную арену до конца 2025 года: шансы к нулю не стремятся

"Эти шансы к нулю не стремятся. Коллеги из УЕФА и ФИФА за этой обстановкой точно так же следят и на тот момент выражали полную надежду на скорое разрешение конфликта и восстановление. Они и сейчас это выражают, мы свою надежду сохраняем", — приводит слова Митрофанова "Чемпионат".
Напомним, российские футбольные клубы не принимают участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
В сентябре 2025 года сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Иорданией (0:0), а также одержала выездную победу над Катаром со счетом 4:1. 10 октября национальная команда также проведет матч с Ираном в Волгограде, а 14 числа Россия примет Боливию в Москве. До конца ноября сборная также встретится с командами Перу и Чили. Ранее сообщалось, что в РФС обсуждается проведение товарищеского матча с США.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил надежду, что российские футбольные клубы вернутся на международные турниры в 2025 году.
Фото: "Матч ТВ"