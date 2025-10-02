"Это была не лучшая наша игра, но самым важным итогом стала победа. Мы должны играть лучше, чем в этом матче. У нас были большие проблемы в первом тайме, во втором действовали лучше. На видеоразборе посмотрим, что это было", — сказал Кристофер Ву в интервью "Матч ТВ".
В среду, 1 октября, "Спартак" обыграл "Пари НН" (2:1) в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Голами за московский клуб отметились Ливай Гарсия и Жедсон Фернандеш, в составе нижегородцев - Хуан Боселли. Кристофер Ву провел на поле все 90 минут, получив желтую карточку на 45 минуте.
Следующую игру красно-белые проведут в РПЛ против ЦСКА 5 октября на "ВЭБ Арене". Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
Кристофер Ву о матче с "Пари НН": это была не лучшая игра "Спартака"
Защитник "Спартака" Кристофер Ву поделился эмоциями после победного матча Кубка России с "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"