Адвокаты Смолова потребовали экспертизу после драки в "Кофемании"

"По нашей информации, дело Фёдора Смолова для предварительного расследования (дознания) передано в Управление организации дознания Главного управления МВД РФ по городу Москве. Кроме того, сообщаем, что подано ходатайство о проведении судебно-медицинской ситуационной экспертизы предполагаемых телесных повреждений потерпевшего", — сообщили представители защиты Фёдора Смолова в интервью "Чемпионату".
Напомним, 28 мая Фёдор Смолов устроил драку с двумя мужчинами в одном из ресторанов сети "Кофемания" в Москве. Уголовное дело возбудили три месяца спустя, 10 сентября. Указано, что это произошло по причине того, что пострадавший Владимир Кузьминов не сразу предоставил справки о полученных в драке повреждениях.
Сообщается, что Фёдору Смолову грозит до трех лет лишения свободы по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В настоящий момент 35-летний нападающий находится без клуба. Контракт Фёдора Смолова с "Краснодаром" истек по завершении сезона-2024/2025.
Фото: ФК "Краснодар"