"Игра против Кордобы? Ну, если вы смотрите матчи, то должны видеть, что он делает на поле. По поводу давления от него: в этой игре он просто начинал орать на меня, когда мяч был у меня. Не знаю, пытался ли он таким образом давить на меня, но мне было все равно. Я спокойно отношусь к таким вещам", - цитирует Расулова "РБ Спорт".
Московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" в матче 5 тура группового этапа Кубка России со счетом 0:0 (2:4 - пен.). 19-летний голкипер бело-голубых Курбан Рауслов вышел на поле с первых минут, в текущем сезоне вратарь провел 3 матча за "Динамо" в Кубке страны и пропустил 0 мячей, сохранив ворота "сухими" в 3 встречах.
После 10 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. "Краснодар" располагается на третьей строчке с 20 баллами в своем активе. Южане являются действующими чемпионами России.
"Он просто орал на меня". Голкипер "Динамо" - об игре Кордобы
Голкипер "Динамо" Курбан Расулов высказался об игре против нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Динамо"