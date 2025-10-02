Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

"Он просто орал на меня". Голкипер "Динамо" - об игре Кордобы

Голкипер "Динамо" Курбан Расулов высказался об игре против нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Динамо"
"Игра против Кордобы? Ну, если вы смотрите матчи, то должны видеть, что он делает на поле. По поводу давления от него: в этой игре он просто начинал орать на меня, когда мяч был у меня. Не знаю, пытался ли он таким образом давить на меня, но мне было все равно. Я спокойно отношусь к таким вещам", - цитирует Расулова "РБ Спорт".

Московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" в матче 5 тура группового этапа Кубка России со счетом 0:0 (2:4 - пен.). 19-летний голкипер бело-голубых Курбан Рауслов вышел на поле с первых минут, в текущем сезоне вратарь провел 3 матча за "Динамо" в Кубке страны и пропустил 0 мячей, сохранив ворота "сухими" в 3 встречах.

После 10 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. "Краснодар" располагается на третьей строчке с 20 баллами в своем активе. Южане являются действующими чемпионами России.

