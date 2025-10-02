"Считаю ли я, что "Пари НН" был лучше "Спартака"? В первом тайме – 100%. Во втором тайме "Спартак" провел ряд хороших замен, и игра выровнялась. Закономерно было бы потом получить серию пенальти и там, может быть, победить", — сказал Карасев в интервью "Матч ТВ".
В среду, 1 октября, "Пари НН" уступил "Спартаку" со счетом 1:2 в матче 5 тура группового этапа Кубка России, пропустив решающий гол в компенсированное время. Это седьмое поражение нижегородской команды в восьми последних матчах Кубка России и РПЛ.
После 10 туров "Пари НН" находится на 15 месте в турнирной таблице РПЛ с 6 набранными очками. Следующий матч команда проведет 5 октября в гостях с "Сочи" на стадионе "Фишт".
Гендир "Пари НН" считает, что команда заслуживала ничью в матче со "Спартаком"
Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев поделился впечатлениями после домашнего матча пятого тура группового этапа Кубка России с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Пари НН"