Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Гендир "Пари НН" считает, что команда заслуживала ничью в матче со "Спартаком"

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев поделился впечатлениями после домашнего матча пятого тура группового этапа Кубка России с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Пари НН"
"Считаю ли я, что "Пари НН" был лучше "Спартака"? В первом тайме – 100%. Во втором тайме "Спартак" провел ряд хороших замен, и игра выровнялась. Закономерно было бы потом получить серию пенальти и там, может быть, победить", — сказал Карасев в интервью "Матч ТВ".

В среду, 1 октября, "Пари НН" уступил "Спартаку" со счетом 1:2 в матче 5 тура группового этапа Кубка России, пропустив решающий гол в компенсированное время. Это седьмое поражение нижегородской команды в восьми последних матчах Кубка России и РПЛ.

После 10 туров "Пари НН" находится на 15 месте в турнирной таблице РПЛ с 6 набранными очками. Следующий матч команда проведет 5 октября в гостях с "Сочи" на стадионе "Фишт".

