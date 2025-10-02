"Глушенков — талант. Я работал с ним ещё в "Спартаке". У него всё зависит от настроя. Если он морально готов к игре, то покажет результат. А если нет, то результата не будет. У него бывают взлёты и падения. Если Глушенков наладит психологию, то может уезжать в Европу. Качества у него есть, но всё дело в голове", - цитирует Ещенко Metaratings.
В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 12 миллионов евро, контракт игрока с петербуржцами рассчитан до июня 2028 года. На счету Глушенкова 5 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.
Ранее спортивный комментатор Константин Генич рассказал, что к Максиму Глушенкову приезжал бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин и проводил с футболистом беседу. Генич заявил, что после этого у полузащитника наладилась игра.
Экс-игрок "Спартака" рассказал, что нужно сделать Глушенкову, чтобы уехать в Европу
Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что нужно изменить в себе полузащитнику "Зенита" Максиму Глушенкову.
Фото: ФК "Зенит"