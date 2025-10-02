Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Экс-игрок "Спартака" рассказал, что нужно сделать Глушенкову, чтобы уехать в Европу

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что нужно изменить в себе полузащитнику "Зенита" Максиму Глушенкову.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков — талант. Я работал с ним ещё в "Спартаке". У него всё зависит от настроя. Если он морально готов к игре, то покажет результат. А если нет, то результата не будет. У него бывают взлёты и падения. Если Глушенков наладит психологию, то может уезжать в Европу. Качества у него есть, но всё дело в голове", - цитирует Ещенко Metaratings.

В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 12 миллионов евро, контракт игрока с петербуржцами рассчитан до июня 2028 года. На счету Глушенкова 5 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.

Ранее спортивный комментатор Константин Генич рассказал, что к Максиму Глушенкову приезжал бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин и проводил с футболистом беседу. Генич заявил, что после этого у полузащитника наладилась игра.

