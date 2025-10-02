В махачкалинском "Динамо" ответили на вопрос о возможной отставке главного тренера

"У Биджиева большой кредит доверия, мы ничего не смотрим. Другие кандидатуры даже не обсуждали? Мы не смотрим пока в эту сторону", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
Хасанби Биджиев возглавил махачкалинское "Динамо" в феврале 2024 года, ранее специалист занимал аналогичную должность в "Спартак-Нальчике", "Роторе" и курском "Авангарде".
После 10 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 10 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала