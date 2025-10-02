Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Кассьерра: сейчас "Зенит" находится не там, где заслуживает

Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра оценил текущие результаты петербуржцев в РПЛ.
"Четвёртое место — это не то, на что мы рассчитывали. "Зенит" всегда хочет быть первым, и сейчас мы находимся не там, где заслуживаем, как мне кажется. Ряд очков в прошедших матчах мы подарили. До победы над "Краснодаром" не могли выиграть на выезде. Очень надеюсь, что этот успех в Краснодаре сломал не самую положительную тенденцию", - цитирует Кассьерру Metaratings.

В текущем сезоне Матео Кассьерра провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 голевые передачи. Форвард выступает за петербуржцев с июля 2022 года - в составе сине-бело-голубых колумбиец дважды становился чемпионом России и завоевывал Кубок страны.

После 10 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. В субботу, 4 октября, петербуржцы сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в 11 туре Российской Премьер-Лиги.

