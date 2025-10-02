Кассьерра: сейчас "Зенит" находится не там, где заслуживает

"Четвёртое место — это не то, на что мы рассчитывали. "Зенит" всегда хочет быть первым, и сейчас мы находимся не там, где заслуживаем, как мне кажется. Ряд очков в прошедших матчах мы подарили. До победы над "Краснодаром" не могли выиграть на выезде. Очень надеюсь, что этот успех в Краснодаре сломал не самую положительную тенденцию", - цитирует Кассьерру Metaratings.
В текущем сезоне Матео Кассьерра провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 голевые передачи. Форвард выступает за петербуржцев с июля 2022 года - в составе сине-бело-голубых колумбиец дважды становился чемпионом России и завоевывал Кубок страны.
После 10 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. В субботу, 4 октября, петербуржцы сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в 11 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"