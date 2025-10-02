"Мы не обсуждаем с Россией никакие игры главных команд", - цитирует Мартинеса "РИА Новости".
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил возможное проведение товарищеского матча сборной России с США. Напомним, что национальные команды России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октябре сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Боливией в России.
В США высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией
Вице-президент Федерации футбола США Синтия Мартинес высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС