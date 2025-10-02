"Почему Вильягра не играет? Не мне оценивать, но Родриго — хороший парень и квалифицированный футболист. Он обладает хорошими качествами. Думаю, он принесёт нам пользу в будущем", - цитирует Лукина "Советский Спорт".
Родриго Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта" в марте текущего года за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца 2028 года. Полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 1 матч, выйдя на поле на 6 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего аргентинца в 4 миллиона евро.
Защитник ЦСКА: Вильягра принесет нам пользу в будущем
Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о полузащитнике Родриго Вильягре.
Фото: ПФК ЦСКА