Гендиректор "Динамо", с большой вероятностью, покинет клуб - источник

Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Контракт Пивоварова с бело-голубыми действует до 31 декабря текущего года и, скорее всего, продлен не будет.
Павел Пивоваров занимал должность гендиректора "Динамо" с января 2021 года.
Также сегодня, 2 октября, стало известно о том, что Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского клуба.
На данный момент бело-голубые занимают восьмое место в РПЛ с 15 очками.
