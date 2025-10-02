- Карпину нужно дать время. "Динамо" набирает ход от игры к игре. Карпин показывает, что корректирует состав и вносит точечные изменения. Поэтому в игре "Динамо" виден скачок, - сказал Ковтун Metaratings.
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом 2025 года. До этого российский специалист с 2017 года возглавлял "Ростов".
На данный момент "Динамо" идет на 8 месте в РПЛ с 15 очками. В следующем туре 5 октября бело-голубые на своем поле примут "Локомотив".
Ковтун оценил игру московского "Динамо"
Бывший защитник московского "Динамо" Юрий Ковтун высказался об игре бело-голубых в начале сезона.
Фото: "Чемпионат"