Червиченко поделился ожиданиями от предстоящем матче ЦСКА и "Спартака"

- ЦСКА сейчас более фундаментальная и неуступчивая команда. Они будут максимально биться. "Красно?белые" совершили рывок, догнали лидеров, поэтому будет бойня. Победит тот, кому больше повезет, - сказал Червиченко "Матч ТВ".
Матч 11-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:30 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".
На данный момент красно-синие возглавляют таблицу РПЛ с 21 очком, в то время как красно-белые идут на пятом месте с 18 баллами.
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"