Кассьерра высказался о жизни в Санкт-Петербурге

- Нам комфортно жить в таком красивом городе. Здесь приятно жить, гулять, куда-то выбираться. Когда ты как мужчина понимаешь, что твои близкие чувствуют себя комфортно, ты счастлив, - сказал Кассьерра Metaratings.
Матео Кассьерра выступает за "Зенит" с 2022 года. Контракт колумбийского нападающего с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 12 матчах за "Зенит", забив 7 голов и отдав 2 голевые передачи.
На данный момент "Зенит" идет на четвертом месте с 19 очками.
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра поделился эмоциями от жизни в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"