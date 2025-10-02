Защитник ЦСКА - о "Спартаке": хорошая команда, в которой много мастеров

- Это хорошая команда, в которой много мастеров. У нас тоже клуб с такими же сильными футболистами, поэтому будет очень интересное дерби. Уверен, вся страна будет за ним следить у телеэкранов и на стадионе, - сказал Лукин "Евро-Футбол.Ру".
Матвей Лукин является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду футболист выступает с 2022 года.
Матч 11-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:30 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".
На данный момент красно-синие возглавляют таблицу РПЛ с 21 очком, в то время как красно-белые идут на пятом месте с 18 баллами.