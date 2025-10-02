- Пока у "Динамо" ещё нет целостности, но самое главное, что команда берёт очки в РПЛ. Я считаю, что игра стабилизируется. Самое главное — набирать очки и быть ближе к тройке, - сказал Терехин "Чемпионату".
На данный момент московское "Динамо" под руководством Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионат Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 15 очков в 8 матчах. 4 октября бело-голубые примут на своем поле "Локомотив" в рамках 11-го тура РПЛ.
Терехин: игра "Динамо" стабилизируется
Бывший футболист московского "Динамо" Олег Терёхин высказался об игре бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва