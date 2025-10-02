Гендиректор ЦСКА – о трансфере Поповича из "Наполи": итальянские коллеги разделили футбол и политику

"У нас был прямой трансферный контракт с "Наполи", что само по себе в наше время является уже определенным достижение, особенно для ЦСКА. Тут надо отдать должное итальянским коллегам. Они не стали поддаваться примеру многих других европейских клубов, и разделили футбол и политику", — приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".
Пресс-служба армейцев объявила о переходе Поповича из "Наполи" в ЦСКА. 11 сентября. 19-летний игрок подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. В составе красно-синих он выступает под 20-м номером.
В итальянской команде он выступал в молодежном составе, где играл на позиции полузащитника. За все время в "Наполи" хавбек принял участие в 26 матчах, где забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансфере полузащитника Матии Поповича из "Наполи" в московскую команду.
