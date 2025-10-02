Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Батраков ответил, кому желает победы в дерби ЦСКА и "Спартака"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков ответил на вопрос о предстоящем матче РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
"Ничья — идеально. Для турнирной таблицы "Спартак", наверное, лучше будет. Ничья — идеально. Скажу ЦСКА, там много ребят, с которыми играл", – сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца.

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 5 октября. Команды сыграют на домашнем поле армейцев. Начало – в 16:30 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА возгалвляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 21 очков в десяти турах. "Спартак" идет на пятом месте с 18 очками. "Локомотив", за который выступает Алексей Батраков, располагается второй строчке, отставая от лидера на одно очко.

