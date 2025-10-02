"Ничья — идеально. Для турнирной таблицы "Спартак", наверное, лучше будет. Ничья — идеально. Скажу ЦСКА, там много ребят, с которыми играл", – сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца.
Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 5 октября. Команды сыграют на домашнем поле армейцев. Начало – в 16:30 по московскому времени.
На данный момент ЦСКА возгалвляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 21 очков в десяти турах. "Спартак" идет на пятом месте с 18 очками. "Локомотив", за который выступает Алексей Батраков, располагается второй строчке, отставая от лидера на одно очко.
Батраков ответил, кому желает победы в дерби ЦСКА и "Спартака"
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков ответил на вопрос о предстоящем матче РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"