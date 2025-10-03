Матчи Скрыть

Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Верона
21:45
СассуолоНе начат

Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Батраков: Дзюба называл меня сыном

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков ответил на вопрос, кого считает главным стендапером российского футбола.
Фото: "Чемпионат"
"Дзюба. Когда я только пришел, он называл меня сыном, мальчиком. Была серия ударов после тренировки, забил решающий, он подбежал и сказал: "Мой сын забил первый гол". Больше никого не слышал в раздевалке", – сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца.

Алексей Батраков и Артем Дзюба вместе играли в составе железнодорожников с 2022 по 2024 год. Осенью 2024 года Дзюба перешел в "Акрон".

Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 он выступил в 14 встречах во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и отдал две результативные передачи. Кроме того, на счету полузащитника две игры за сборную России. На данный момент "Локомотив" с 20 очками идет вторым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера на одно очко.

