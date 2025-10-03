"Просто в последних матчах не хватило концентрации и уверенности, чтобы реализовать свои моменты. Их было достаточно много — просто мы не забивали. У наших ворот та же ситуация — практически во всех матчах мы легко пропускали", — приводит слова Бистровича "Чемпионат".
Тольяттинская команда не одерживает побед в течение девяти матчей подряд во всех турнирах. На данный момент "Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 7 очков в 10 турах РПЛ.
Кристиян Бистрович пополнил состав "Акрона" в летнее трансферное окно. С 2018 по 2025 год он играл в составе ЦСКА. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 2028 года.
Полузащитник "Акрона" объяснил неудачи команды в последних матчах
Хорватский полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович прокомментировал результаты своей команды в последних матчах.
Фото: ФК "Акрон"