Корнеев – о продлении контракта Мантуана с "Зенитом": российский паспорт не за горами

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о продлении контракта между Густаво Мантуаном и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"С Мантуаном угадали. Думаю, что российский паспорт не за горами. К нему нет ни одной претензии. Он оказался мультифункциональным. Я считаю, что это попадание просто в десятку", — приводит слова Корнеева "Матч ТВ".

В четверг, 2 октября стало известно, что "Зенит" продлил трудовое соглашение с бразильским игроком. Действующий контракт Мантуана с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года. На данный момент "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Мантуан играет в составе санкт-петербуржцев с лета 2022 года. За это время он принял участие в 116 матчах за "Зенит", в которых записал на свой счет 16 голов и дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков страны.

