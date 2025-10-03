Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Хорватский полузащитник "Акрона": российские клубы заслуживают играть в еврокубках

Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович поделился мнением о том, что российские команды не принимают участия в европейских турнирах.
Фото: ФК "Акрон"
"Жалко, что сейчас такая ситуация в мире. Не только ЦСКА, но и многие другие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Российский чемпионат достаточно хороший и сильный. Жалко, что нет возможности показать себя в еврокубках", — приводит слова Бистровича "Чемпионат".

Напомним, российские футбольные клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Кристиян Бистрович начал выступать за "Акрон" с 6 сентября 2025 года. Он подписал контракт с клубом июня 2028 года. Ранее хорватский полузащитник играл в московском ЦСКА и калининградской "Балтике". На данный момент "Акрон" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 7 очков в 10 встречах чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится