Хорватский полузащитник "Акрона": российские клубы заслуживают играть в еврокубках

"Жалко, что сейчас такая ситуация в мире. Не только ЦСКА, но и многие другие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Российский чемпионат достаточно хороший и сильный. Жалко, что нет возможности показать себя в еврокубках", — приводит слова Бистровича "Чемпионат".
Напомним, российские футбольные клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Кристиян Бистрович начал выступать за "Акрон" с 6 сентября 2025 года. Он подписал контракт с клубом июня 2028 года. Ранее хорватский полузащитник играл в московском ЦСКА и калининградской "Балтике". На данный момент "Акрон" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 7 очков в 10 встречах чемпионата России.
Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович поделился мнением о том, что российские команды не принимают участия в европейских турнирах.
Фото: ФК "Акрон"