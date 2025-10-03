Бистрович заявил, что остался бы в ЦСКА, если бы из команды не ушел Николич

"Он высказывал желание, чтобы мы остались с ним в команде. Были такие планы, но в последние месяцы сезона мы уже знали, что, возможно, он не останется. 95%, что в таком случае я бы остался в ЦСКА", — приводит слова Бистровича "Чемпионат".
Сербский специалист покинул пост главного тренера ЦСКА летом 2025 года. Вместе с ним из команды ушел Кристиян Бистрович, который осенью этого года подписал контракт с "Акроном". Действующее трудовое соглашение хорватского полузащитника с клубом из Тольятти рассчитано до 2028 года. На место Николича в ЦСКА пришел швейцарский тренер Фабио Челестини.
На данный момент "Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в десяти турах. ЦСКА лидирует в чемпионате России (21 очко).