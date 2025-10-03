Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Бистрович заявил, что остался бы в ЦСКА, если бы из команды не ушел Николич

Хорватский полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович заявил, что продлил бы контракт с ЦСКА, если бы Марко Николич остался главным тренером клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"Он высказывал желание, чтобы мы остались с ним в команде. Были такие планы, но в последние месяцы сезона мы уже знали, что, возможно, он не останется. 95%, что в таком случае я бы остался в ЦСКА", — приводит слова Бистровича "Чемпионат".

Сербский специалист покинул пост главного тренера ЦСКА летом 2025 года. Вместе с ним из команды ушел Кристиян Бистрович, который осенью этого года подписал контракт с "Акроном". Действующее трудовое соглашение хорватского полузащитника с клубом из Тольятти рассчитано до 2028 года. На место Николича в ЦСКА пришел швейцарский тренер Фабио Челестини.

На данный момент "Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в десяти турах. ЦСКА лидирует в чемпионате России (21 очко).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится