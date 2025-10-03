Матчи Скрыть

Полузащитник "Спартака" - о Станковиче: команда ждёт его возвращения

Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин прокомментировал отсутствие наставника красно-белых Деяна Станковича на тренерской скамейке.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Команда справляется без Станковича, но ждёт его возвращения. Его отсутствие на бровке во время матчей заметно влияет на команду. Но мы стараемся побеждать и набирать очки, пока тренер отсутствует. Конечно, все уже ждут, когда он сможет присутствовать на скамейке", - сказал Зорин в интервью "Чемпионату".

19 сентября КДК РФС отстранил главного тренера "Спартака" от матчей под эгидой РФС. С тех пор специалист не принимал участия в двух встречах своей команды. Срок дисквалификации рассчитан на месяц. Напомним, во время матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" Станкович получил красную карточку за оскорбления главного судьи Егора Егорова.

После десяти туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые имеют в своём активе 18 очков.

Следующую игру подопечные Деяна Станковича проведут на выезде против ЦСКА. Встреча пройдёт в воскресенье, 5 октября.

