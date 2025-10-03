Защитник "Балтики" - о вызове в сборную: пока не окажусь в Новогорске, не пойму

"Пока не окажусь в Новогорске, не пойму. Приятно, что наконец-то попал. У нас осталась игра с Махачкалой, а там уже испытаю все эмоции. После этого уже поделюсь. Надо продолжать делать свою работу каждый день. Сыграть с Ираном и Боливией - большая мотивация и ответственность. Нужно подойти в хорошей физической форме. Надо и психологически быть готовым", - сказал Бевеев в интервью "Чемпионату".
В этом сезоне Мингиян Бевеев принял участие в 12 матчах за "Балтику" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Защитник перешёл в калининградский клуб этим летом из "Урала". За национальную команду он пока не провёл ни одного матча. После 10 сыгранных туров РПЛ "Балтика" находится на шестом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков.
Напомним, что сборная России сыграет в Волгограде со сборной Ирана 10 октября, а также проведет встречу с Боливией 14 октября в Москве.
Фото: ФК "Балтика"