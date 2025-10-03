Матчи Скрыть

Защитник ЦСКА отметил причину успеха команды в этом сезоне

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров прокомментировал лидерство "армейской" команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Главное продолжать делать то, что мы делаем, идти от матча к матчу и дальше наращивать темп. То, что мы сейчас на вершине - это благодаря нашему труду на сборах. Начало чемпионата у нас вышло отлично, после неудачных матчей мы сумели реабилитироваться. Это результат работы", - сказал Абдулкадыров в интервью "Советскому спорту".

На данный момент красно-синие возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 21 очко.

Джамалутдин Абдулкадыров в этом сезоне принял участие в 10 матчах за ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Следующий матч подопечные Челестини проведут против "Спартака". Игра состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:30 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".

Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича взял бронзовые медали чемпионата страны и выиграл Кубок России.

