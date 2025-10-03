"Спартак" попадает на очень сильный ЦСКА, "армейцы" — фавориты. Тем будет интереснее, "Спартак" будет без Станковича, который временно отлучен на трибуну и, как обычно, ни черта не делает. Думаю, ЦСКА победит, а "Спартаку" надо быстрее увольнять тренера, чтобы он так и не вернулся на бровку. "Армейцы" на правильном пути, а красно-белые — нет", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
В воскресенье, 5 октября, ЦСКА сыграет на домашнем стадионе с московским "Спартаком" в 11 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по столичному времени. После 10 сыгранных туров красно-белые располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками, команда Фабио Челестини лидирует в таблице с 21 баллом.
Напомним, что главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку в матче 8 тура РПЛ с московским "Динамо" (2:2). Специалист был дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС на один месяц.
Губерниев: Станкович ни черта не делает - "Спартаку" нужно быстрее его увольнять
Фото: ФК "Спартак"