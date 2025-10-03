Голкипер ЦСКА: буду счастлив провести всю карьеру в стане "армейцев"

"Вдохновляет ли путь Акинфеева провести всю карьеру в ЦСКА? Конечно, я с самого детства следил за ним. Сейчас мы тренируемся вместе, у нас вратарская гармония. Я воспитанник академии, впитывал атмосферу ультрас, болельщиков. Усваивал эту реликвию, традицию. Понятно, что не всё зависит от меня, но если будет шанс провести всю карьеру в ЦСКА, буду счастлив", - цитирует Торопа Metaratings.
Владислав Тороп выступает за ЦСКА с 2020 года - голкипер провел за клуб во всех турнирах 45 матчей, пропустил 27 мячей и сохранил ворота "сухими" в 23 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего вратаря в 1 миллион евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2030 года.
После 10 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. В 11 туре РПЛ ЦСКА сыграет на домашнем стадионе со столичным "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА