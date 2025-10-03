Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Сычев высказался о шансах "Локомотива" на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сычев высказался о чемпионских амбициях "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"У них стабильный состав, есть баланс в сторону россиян, который добавляет уверенности. Для тренера это большое подспорье. Когда у тебя русский состав, мне кажется, проще влиять. Есть сильные игроки и в ротации. В межсезонье необходимо одно-два усиления, но у них и так качественный состав для борьбы за чемпионство", - цитирует Сычева Metaratings.

После 10 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с московским "Динамо", которое занимает 8 место с 15 баллами в своем активе.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, "железнодорожники" расположились на 6 строчке с 53 баллами в своем активе.

