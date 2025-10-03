Матчи Скрыть

Пименов высказался о вызове Умярова в сборную России

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о вызове полузащитника "Спартака" Наиля Умярова в национальную команду.
Фото: ФК "Спартак"
"Рад за Умярова, что попал в сборную. Он заслужил этот вызов своей игрой, она стала более стабильной. Он действительно яркий футболист в московском "Спартаке", который отвечает и за атаку, и за оборону. У него это хорошо получается, он сейчас в тройке лучших игроков красно-белых", - приводит слова Пименова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Наиль Умяров провел за московский "Спартак" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 6 миллионов евро, контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года.

Наиль Умяров не провел ни одного матча за сборную России - футболист попал в окончательный список национальной команды на октябрьские сборы. В октябре национальная команда России сыграет в Волгограде с Ираном и проведет товарищескую встречу с Боливией в Москве.

