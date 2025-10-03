«Решает руководство «Спартака», а там не всегда футбольные люди сидят. Помню, как при Федуне со мной, Симоняном, даже не советовались. А зато Зарема комментировала. Это странно. Поэтому сейчас тоже сложно прогнозировать. Но я убеждён: тренеру надо дать год», — сказал Ловчев в интервью «Совспорту».
Деян Станкович возглавил «Спартак» 1 июля 2024 года. В сезоне-2025/2026 под руководством сербского тренера клуб провел 15 матчей, в 8 из которых одержал победу. После 10 туров «Спартак» занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Следующая встреча красно-белых пройдет в рамках чемпионата против московского ЦСКА 5 октября на стадионе «ВЭБ Арена».
Ловчев высказался о возможной отставке Деяна Станковича
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"