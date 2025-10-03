"Это однозначно мешает! Даже не понимаю, есть ли у нас вообще сборная". Ловчев - о совмещении Карпина

"У меня был опыт управления сборной и командой в мини-футболе, но это было ошибкой. Надо тренировать только одну команду. Это однозначно мешает! Я даже не понимаю, есть ли у нас вообще сборная. Каждый раз вызывают любого, кто сыграл удачно вчера. Но сборная – это отдельный организм, он формируется годами", — сказал Ловчев в интервью "Совспорту".
Валерий Карпин возглавляет сборную России с 26 июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 26 матчей. С 1 июля 2025 года Валерий Карпин также работает главным тренером "Динамо". Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В текущем сезоне под руководством российского специалиста бело-голубые провели 15 матчей, 6 из которых выиграла. После 10 туров московское "Динамо" находится на 7 месте в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Следующая встреча команды пройдет 5 октября против "Локомотива" на стадионе "ВТБ Арена".
Экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с Валерием Карпиным, который одновременно возглавляет московское "Динамо" и сборную России.
Фото: сборная России