Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
Кельн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
1 - 0 1 0
Лорьян1 тайм

"Это однозначно мешает! Даже не понимаю, есть ли у нас вообще сборная". Ловчев - о совмещении Карпина

Экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с Валерием Карпиным, который одновременно возглавляет московское "Динамо" и сборную России.
Фото: сборная России
"У меня был опыт управления сборной и командой в мини-футболе, но это было ошибкой. Надо тренировать только одну команду. Это однозначно мешает! Я даже не понимаю, есть ли у нас вообще сборная. Каждый раз вызывают любого, кто сыграл удачно вчера. Но сборная – это отдельный организм, он формируется годами", — сказал Ловчев в интервью "Совспорту".

Валерий Карпин возглавляет сборную России с 26 июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 26 матчей. С 1 июля 2025 года Валерий Карпин также работает главным тренером "Динамо". Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне под руководством российского специалиста бело-голубые провели 15 матчей, 6 из которых выиграла. После 10 туров московское "Динамо" находится на 7 месте в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Следующая встреча команды пройдет 5 октября против "Локомотива" на стадионе "ВТБ Арена".

