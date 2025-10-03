МЛС похожа на чемпионат России по интенсивности, только там высокая динамика держится 60-70 минут, а в РПЛ – на протяжении всего матча. Не могу сказать, легче ли играть в МЛС, чем в Российской Премьер-Лиге. Иногда такая интенсивность идёт в плюс, а иногда – в минус. Всё зависит от того, как ты адаптируешься к новым условиям.
Чинонсо Оффор выступал за американские клубы "Монреаль" и "Чикаго". Всего в МЛС форвард провел 71 матч, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.
Нигерийский нападающий перешел в калининградскую “Балтику” в начале сезона-2025/2026 и подписал контракт до 2029 года. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей и забил 3 гола.
Сейчас "Балтика" с 17 очками занимает 6 место в таблице РПЛ. За 10 игр в высшем дивизионе калининградцы потерпели лишь одно поражение.
Источник: "РИА Новости"
Форвард "Балтики" сравнил чемпионаты России и США
Нападающий “Балтики” Чинонсо Оффор поделился впечатлениями от игры в РПЛ и МЛС.
Фото: ФК "Балтика"