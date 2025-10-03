Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
2 - 1 2 1
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
СассуолоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 0 2 0
ЛорьянЗавершен

Форвард "Балтики" сравнил чемпионаты России и США

Нападающий “Балтики” Чинонсо Оффор поделился впечатлениями от игры в РПЛ и МЛС.
Фото: ФК "Балтика"
МЛС похожа на чемпионат России по интенсивности, только там высокая динамика держится 60-70 минут, а в РПЛ – на протяжении всего матча. Не могу сказать, легче ли играть в МЛС, чем в Российской Премьер-Лиге. Иногда такая интенсивность идёт в плюс, а иногда – в минус. Всё зависит от того, как ты адаптируешься к новым условиям.

Чинонсо Оффор выступал за американские клубы "Монреаль" и "Чикаго". Всего в МЛС форвард провел 71 матч, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Нигерийский нападающий перешел в калининградскую “Балтику” в начале сезона-2025/2026 и подписал контракт до 2029 года. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей и забил 3 гола.

Сейчас "Балтика" с 17 очками занимает 6 место в таблице РПЛ. За 10 игр в высшем дивизионе калининградцы потерпели лишь одно поражение.

Источник: "РИА Новости"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится