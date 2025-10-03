Матчи Скрыть

"ЦСКА выглядит помощнее "Спартака". Колосков - о предстоящем дерби

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 11 тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: "РИА Новости"
- Обе команды стабильно медленно, но прогрессируют. Чуть помощнее выглядит ЦСКА. Состав более сбалансирован, чем у "Спартака", но у "красно-белых" хороший уровень исполнителей. И в совокупности, может быть, чуть выше, чем у ЦСКА, но явного фаворита тут нет. То, что забьют, — никаких сомнений нет. Команды играют в достаточно открытый футбол и умеют контролировать мяч.

Матч ЦСКА против "Спартака" в рамках 11-го тура РПЛ пройдет 5 октября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - в 16:30 по столичному времени.

После 10 сыгранных туров "армейцы" с 21 очком находятся на 1 месте турнирной таблицы высшей лиги. Команда одержала победу в 6 матчах чемпионата, в 3 сыграла вничью и только в одном потерпела поражение.

"Спартак" на данный момент занимает пятую строчку в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича выиграли 5 матчей, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в чемпионате.

