"Мы постараемся победить во всех турнирах, в которых участвуем. Мы делаем все, чтобы побеждать в каждом матче, выходим на поле с мыслями об этом. Так и будем идти матч за матчем. Мы ставим перед собой самые большие задачи и стараемся выполнять их", - приводит слова Руиса "РБ Спорт".
Московские армейцы являются действующими обладателям Кубка и Суперкубка страны. В Российской Премьер-лиге после десяти туров подопечные Фабио Челестини располагаются на первом месте с 21 очком. Отрыв от "Локомотива" и "Краснодара" составляет одно очко.
В 11-м туре ЦСКА сыграет с московским "Спартаком". Дерби состоится на стадионе армейцев. Матч запланирован на воскресенье, 5 октября.
Новичок ЦСКА Руис высказался о планах команды на сезон
Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис заявил о желании победить и в чемпионате, и в Кубке страны.
Фото: официальный сайт ЦСКА