Кирьяков назвал матч с "Локомотивом" определяющим для "Динамо"

"Это в какой-то мере будет определяющим матчем для "Динамо". Потому что начало сезона не очень получилось, потом потихоньку начали выкарабкиваться из этого положения и сейчас период настал такой, что нужно как раз дерби выигрывать. Если "Динамо" хочет в этом сезоне достичь высоких результатов, то в таких дерби нужно доказывать свою состоятельность", - поделился Кирьяков.
Перед стартом текущего сезона московское "Динамо" возглавил тренер сборной России Валерий Карпин. По итогам трети чемпионата бело-голубые с 15 очками в 10 турах занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке ЦСКА составляет шесть очков.
"Локомотив", в свою очередь, располагается на второй строчке в таблице. У команды Михаила Галактионова 20 очков в 10 матчах. В минувшем туре железнодорожники дома победили "Рубин" (1:0).
Источник: "Евро-футбол".
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте