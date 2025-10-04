Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Кирьяков назвал матч с "Локомотивом" определяющим для "Динамо"

Бывший форвард "Динамо" Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от игры бело-голубых с "Локомотивом" в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте
"Это в какой-то мере будет определяющим матчем для "Динамо". Потому что начало сезона не очень получилось, потом потихоньку начали выкарабкиваться из этого положения и сейчас период настал такой, что нужно как раз дерби выигрывать. Если "Динамо" хочет в этом сезоне достичь высоких результатов, то в таких дерби нужно доказывать свою состоятельность", - поделился Кирьяков.

Перед стартом текущего сезона московское "Динамо" возглавил тренер сборной России Валерий Карпин. По итогам трети чемпионата бело-голубые с 15 очками в 10 турах занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке ЦСКА составляет шесть очков.

"Локомотив", в свою очередь, располагается на второй строчке в таблице. У команды Михаила Галактионова 20 очков в 10 матчах. В минувшем туре железнодорожники дома победили "Рубин" (1:0).

Источник: "Евро-футбол".

