Новичок "Спартака" Жедсон Фернандеш высказался о своём отношении к ЦСКА перед дерби

"Мы должны одинаково относиться к каждому сопернику. Надо побеждать в каждом матче вне зависимости от того, с кем мы играем. Отношение к ЦСКА такое же, как к любому сопернику - самое серьезное", - цитирует Фернандеша "Матч ТВ".
Дерби ЦСКА - "Спартак" состоится в воскресенье, 5 октября. По итогам трети сезона красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе подопечных Деяна Станковича 18 набранных очков в десяти играх.
ЦСКА после победы над "Балтикой" (1:0) в 10-м туре поднялся на единоличное первое место в таблице РПЛ. В активе действующих обладателей Кубка и Суперкубка страны 21 очко в РПЛ.