Российская премьер-лига

Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Новичок "Спартака" Жедсон Фернандеш высказался о своём отношении к ЦСКА перед дерби

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш поделился ожиданиями от игры с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
Фото: Telegram-канал "Спартака"
"Мы должны одинаково относиться к каждому сопернику. Надо побеждать в каждом матче вне зависимости от того, с кем мы играем. Отношение к ЦСКА такое же, как к любому сопернику - самое серьезное", - цитирует Фернандеша "Матч ТВ".

Дерби ЦСКА - "Спартак" состоится в воскресенье, 5 октября. По итогам трети сезона красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе подопечных Деяна Станковича 18 набранных очков в десяти играх.

ЦСКА после победы над "Балтикой" (1:0) в 10-м туре поднялся на единоличное первое место в таблице РПЛ. В активе действующих обладателей Кубка и Суперкубка страны 21 очко в РПЛ.

